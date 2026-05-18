СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

Найвища інтенсивність штурмів зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Загалом на фронті пройшло 242 бої. 

Найвища інтенсивність штурмів зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1545-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойових зіткнення. Найвища інтенсивність штурмів зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Уланове.За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника та один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано п’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерів Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, один вертоліт, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies