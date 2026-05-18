Росіяни вбили людину на Херсонщині. Поранених – дев’ять

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Через російську агресію у Херсонській області одна людина загинула, ще дев’ятеро дістали поранення. Ворог бив по області із авіації, артилерії та дронами. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Вірівка, Раківка, Берислав, Костирка, Інгулець, Зеленівка, Інгулівка, Понятівка, Микільське, Федорівка, Дар'ївка, Антонівка, Велетенське, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Михайлівка, Наддніпрянське, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Томарине, Софіївка, Високе, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Зорівка, Надіївка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Веселе та місто Херсон.

Рросійські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автобус та приватні автомобілі. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. Прокудін нагадав, що для евакуації варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

