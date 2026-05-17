На фронті відбулося 195 бойових зіткнень, - Генштаб

Ворог найбільш активний на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках. 

Від початку доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Також ворог завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 71 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Тернової, Охрімівки й Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два укриття піхоти противника; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА, одну гармату та 98 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного. 

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах Білогір’я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував в бік Антонівки, отримав відсіч.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

