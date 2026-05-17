Зеленський про удари по Москві: війна повертається в "родную гавань"

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони України, Служба безпеки та розвідка завдали масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 кілометрів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Перш за все наша влучність – наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша СБУ, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають", - зазначив Зеленський.

"Як я вчора й казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці", - наголосив президент.

Він також додав, що Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема - в Криму.

За словами Зеленського, партнери України зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території.

"Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, у День памʼяті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій – репресій родом саме з Москви", - зазначив президент.

Контекст

16-го та в ніч на 17-те травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих ворожих об’єктів у Московській області. Для ураження цілей використовувались українські розробки - RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

Зокрема уражено підприємство “Ангстрєм” у Зеленограді, задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу.