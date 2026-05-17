У Києві поліцейські встановили й притягнули до відповідальності за небезпечну їзду двох водіїв-порушників.

Про це повідомила Патрульна поліція.

Один водій на Range Rover влаштував форсаж центральними вулицями столиці та хизувався своїми "досягненнями" в соціальних мережах.

Інший на BMW також їздив центральними вулицями столиці, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну ситуацію для інших учасників руху.

Правоохоронці встановили обох порушників та склали на них відповідні адміністративні матеріали. Крім того, під час перевірки транспортних засобів були виявлені ознаки вчинення правопорушення, передбаченого ст. 290 КК (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

Автомобілі евакуювали на арештмайданчик, а відомості внесли до ЄРДР.