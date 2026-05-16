Водію, що скоїв смертельне ДТП на блокпосту у Києві, присудили 7 років ув'язнення

Тоді один військовослужбовець загинув, а інший травмувався.

Місце ДТП
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві до 7 років позбавлення волі засудили водія, який скоїв смертельне ДТП на блокпосту у Києві. Тоді один військовослужбовець загинув, а інший травмувався.

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури оголошено обвинувальний вирок водію, який у Святошинському районі на блокпосту скоїв наїзд на двох військовослужбовців Нацгвардії», – повідомили там.

Смертельна ДТП сталася у липні 2023 року. Водій, якому на той момент було 23 роки, під час дії комендантської години їхав Берестейським проспектом зі швидкістю мінімум 134 км/год. Це понад вдвічі перевищувало максимально дозволену на даній ділянці дороги швидкість. Наближаючись до блокпоста, позначеного заборонними дорожніми знаками «STOP - контроль», а також знаками, які зобов’язували водіїв знизити швидкість, кермувальник вчасно не зробив цього. 

В результаті він не зміг зупинити автомобіль та скоїв наїзд на двох військовослужбовців, які несли службу на блокпосту. Один з них від отриманих травм загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження середнього ступеня.

Далі, намагаючись зупинити автомобіль, водій зіткнувся з двома машинами, які знаходились неподалік блокпосту.

Святошинський районний суд підтримав позицію прокурора і визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП (ч. 2 ст. 286 КК України) та засудив його до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

