У Києві готуються до капітального ремонту тунелю метро між «Почайною» та «Тараса Шевченка»

Увесь комплекс робіт може тривати майже два роки.

Станція київського метрополітену
Фото: Макс Требухов

Київ розробив план капітального ремонту перегінного тунелю між станціями “Тараса Шевченка” та “Почайна”. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ24». 

Цю ділянку збудували ще наприкінці 70-х років у складних умовах, і зараз вона потребує планового оновлення для надійної роботи.

За словами міського голови, увесь комплекс робіт може тривати до 23 місяців. Планують укріпити ґрунти, відремонтувати конструкції тунелю та колії, а також встановити сучасну систему моніторингу стану споруди.

Роботи триватимуть почергово на трьох будівельних майданчиках, які розташовані у межах щільно прокладених інженерних мереж та комунікацій різного призначення. Частину робіт виконуватимуть із поверхні, розриваючи котлован. 

Наразі розглядають два варіанти роботи метро під час капремонту ділянки:

  • без змін у русі поїздів: Роботи проводитимуть через котлован, не зупиняючи рух.
  • зі змінами в графіку: Можливе обмеження руху орієнтовно на 5 місяців. Це може передбачати довші перерви вночі або інший розклад поїздів у вихідні дні.

Кличко запевнив, що зараз ділянка перебуває під постійним наглядом фахівців, а перевезення пасажирів на цій лінії є цілком безпечним. Наразі остаточний варіант організації руху ще опрацьовують.

  • Влада Києва також замовила проєктування протиаварійних робіт з відновлення металоконструкцій прогонових будов для безпечної експлуатації мосту імені Патона через Дніпро.
