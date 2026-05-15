У Києві готуються до капітального ремонту тунелю метро між «Почайною» та «Тараса Шевченка»

Увесь комплекс робіт може тривати майже два роки.

Київ розробив план капітального ремонту перегінного тунелю між станціями “Тараса Шевченка” та “Почайна”.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ24».

Цю ділянку збудували ще наприкінці 70-х років у складних умовах, і зараз вона потребує планового оновлення для надійної роботи.

За словами міського голови, увесь комплекс робіт може тривати до 23 місяців. Планують укріпити ґрунти, відремонтувати конструкції тунелю та колії, а також встановити сучасну систему моніторингу стану споруди.

Роботи триватимуть почергово на трьох будівельних майданчиках, які розташовані у межах щільно прокладених інженерних мереж та комунікацій різного призначення. Частину робіт виконуватимуть із поверхні, розриваючи котлован.

Наразі розглядають два варіанти роботи метро під час капремонту ділянки:

без змін у русі поїздів: Роботи проводитимуть через котлован, не зупиняючи рух.

зі змінами в графіку: Можливе обмеження руху орієнтовно на 5 місяців. Це може передбачати довші перерви вночі або інший розклад поїздів у вихідні дні.

Кличко запевнив, що зараз ділянка перебуває під постійним наглядом фахівців, а перевезення пасажирів на цій лінії є цілком безпечним. Наразі остаточний варіант організації руху ще опрацьовують.