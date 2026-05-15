Перед тим він самовільно залишив військову частину на Одещині й утік до Києва.

Агент російської воєнної розвідки, якого СБУ викрила у травні минулого року на підпалі релейної шафи Укрзалізниці у Києві, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Суд визнав зловмисника винним у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника «на гарячому», коли він підпалив технологічне обладнання і намагався втекти.

Як з’ясувало розслідування, завдання Росії виконував завербований ворогом мобілізований. Чоловік самовільно залишив військову частину на Одещині й утік до Києва. Переховуючись у столиці, він винайняв квартиру і почав шукати «швидкі заробітки» у телеграм-каналах. Там на нього вийшов співробітник російського ГРУ. В обмін на гроші дезертир погодився підпалювати об’єкти Укрзалізниці.

Його першим завданням стало знищення релейної шафи сигнальної установки, яка регулює рух поїздів поблизу однієї з вантажних станцій у Києві. Агент зламав дверцята електрощита і підпалив обладнання за допомогою легкозаймистої суміші. Усе це він зняв на телефон для звіту перед російським куратором.

Надалі затриманий мав продовжити серію підпалів на залізниці у столичному регіоні, проте СБУ завадила цим планам під час першої ж диверсії. Під час обшуків у квартирі фігуранта правоохоронці вилучили телефон із доказами роботи на росіян та інструменти для підпалу.