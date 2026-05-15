ЦПД: роспропаганда знову поширює фейк про "біолабораторії НАТО" в Україні

Російська пропаганда знову активізувала дезінформаційну кампанію щодо нібито існування в Україні "секретних біолабораторій НАТО".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Цього разу з відповідними заявами виступив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Він стверджував, що нібито ще у 2011 році мешканці Херсона були обізнані про роботу "таємної мікролабораторії НАТО" на базі місцевої санітарно-епідеміологічної станції.
У ЦПД наголошують, що подібні твердження є частиною конспірологічного міфу, який Росія системно поширює з 2014 року. Жодних доказів існування "біолабораторій НАТО" на території України за цей час не було надано.
Натомість, як зазначають у відомстві, пропагандисти використовують факт існування звичайних цивільних медичних і протиепідемічних установ, які працювали в Україні відкрито та у межах чинного законодавства, для поширення фейкових наративів.
У ЦПД підкреслюють, що метою таких інформаційних кампаній є виправдання російської агресії проти України, створення страхів серед населення та спроби легітимізувати окупацію українських територій під приводом "захисту від вигаданих загроз".
- У березні 2022 року Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою. А представниця МЗС РФ Марія Захарова говорила , що США нібито визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили експерименти на людях. Це твердження також не має жодного підтвердження.
- У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито створили дрон, який транспортує контейнер з "бойовими комарами" - носіями небезпечних інфекцій. За його словами, ці комарі мали заражати росіян, і це нібито було частиною американської біологічної програми.