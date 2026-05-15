На Дніпропетровщині викрили наркоугруповання з обігом психотропів на понад 12 млн грн

Щомісяця учасники схеми отримували близько мільйона гривень прибутку.

Фото: прокуратура

У Кам’янському на Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропів, повідомляє Офіс генпрокурора.  

За даними слідства, угруповання діяло з березня 2025 року, а загальний обсяг продажу наркотиків перевищив 12 млн грн. Щомісяця учасники схеми отримували близько мільйона гривень прибутку.

Слідство вважає, що організатором був раніше судимий житель області, якого звільнили від покарання у зв’язку з мобілізацією. За версією правоохоронців, замість служби він продовжив займатися незаконною діяльністю та залучив до схеми родичів, колишніх співкамерників, військових і людей із наркотичною залежністю.

Під час спецоперації затримали дев’ятьох учасників угруповання. Їм повідомили про підозру, а суд відправив під варту без права застави.

Також правоохоронці перевіряють можливий зв’язок організатора з поліцейським, який, за даними слідства, міг за хабар попереджати угруповання про дії правоохоронців.

