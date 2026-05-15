На Дніпропетровщині до суду скерували справу щодо мережі псевдореабілітаційних центрів, де, за даними слідства, майже два роки незаконно утримували людей, повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, три заклади працювали у Жовтих Водах та Шахтарському з 2023 року без ліцензій на медичну чи реабілітаційну діяльність. Родичі платили організаторам від 6 тисяч гривень за утримання однієї людини, вважаючи, що їхні близькі проходять лікування від залежностей.

Натомість, як стверджують правоохоронці, людей утримували проти їхньої волі: забирали документи, обмежували пересування та не дозволяли залишати приміщення.

Загалом у трьох центрах перебували 287 людей, серед яких семеро неповнолітніх — двоє дітей віком 14 і 15 років та п’ятеро 17-річних. Після викриття центрів усіх дітей повернули батькам або опікунам.

Під час слідства семеро неповнолітніх та 25 дорослих заявили про незаконне позбавлення волі. У грудні 2025 року під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази.

Керівника центрів і наглядачів обвинувачують у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів у складі організованої групи. Наразі вони перебувають під домашнім арештом.