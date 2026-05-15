Нічна повітряна атака , 257 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, звільнення Одрадного, наслідки ракетного удару по Києву в ніч напередодні.

Згідно з даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч на 14 травня у Дарницькому районі, де відбулося влучання у житловий будинок та руйнація під'їзду, загинули 24 людини, серед них 3 дитини.

Відомо про 48 травмованих. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

Вона тривала понад 28 годин, рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. За попередніми даними, Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101, виготовленою цього року.

Сьогодні, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап великого обміну військовополоненими. Додому повернулися 205 українців, з них 20 – це бійці 1 корпусу НГУ «Азов».

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – розповів глава держави.

Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість потрапили у полон під час оборони Маріуполя.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 257 боїв.

Найбільше – на Покровському напрямку (39).

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру, Новопавлівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1150 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 346 390 осіб.

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію Дворічанської громади Харківської області.

129 окрема важка механізована бригада провела штурмові дії та витіснила окупантів з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів, розповіли в 16 корпусі. Під час операції противник зазнав значних втрат, додали військові.

У ніч на 15 травня, з 18:00, Росія атакувала п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Дронами била з окупованих Донецька і Криму та напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях і падіння уламків – на семи, повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни. П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей”, – йдеться у повідомленні.

Уночі російські регіони зазнали атаки дронами і ракетами. В Рязані пошкоджені НПЗ і дві багатоповерхівки, загинули три людини, 12 поранені.

За інформацією каналу ASTRA, йдеться про нафтопереробний завод "Роснефти". Це одне з найбільших підприємств у Росії з потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік.

Губернатор Рязані Павєл Малков повідомив, що житлові будинки постраждали внаслідок уламків після збиття ППО.

Сили безпілотних систем у ніч на 15 травня провели серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу в Росії. Зокрема знищили літак-амфібію Бе-200 “Альтаір” і вертоліт Ка-27 в Єйську.

Також оборонці атакували ЗРК “Панцирь” та “Тор”, сухогруз-перевізник боєкомплектів, локомотив та інші цілі росіян. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

“Протягом ночі на 15 травня Птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині боліт Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл, в т.ч. у Бердянську, Мелітополі та інш”, – повідомив він.

Україна продовжила ідеальну серію виступів у фіналах Євробачення, кваліфікувавшись на гранд-концерт, який відбудеться у суботу у Відні.

У другому півфіналі представниця нашої країни Leleka з піснею Ridnym потрапила до десятки найкращих за версією голосування професійних національних журі та телеглядачів.

Разом з Україною до фіналу вийшли також Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія.

Представниця України у фіналі виступатиме під сьомим номером.

