Україна дізналась порядковий номер виступу у фіналі Євробачення-2026

Leleka з'явиться на сцені у першій третині гранд-концерту.

Гранд-фінал Євробачення
Фото: EBU

Організатори Євробачення-2026 оприлюднили порядкові номери конкурсантів у гранд-фіналі, який відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні.

Як пише сайт Євробачення, список сформувався за підсумками жеребкування, під час якого фіналісти могли витягнути три варіанти - 1-а половина концерту, 2-а половина або ж "вибір продюсерів", коли місце визначають самі організатори залежно від темпу шоу та потреби змінювати декорації між виступами. 

Представниці України Leleka дістався саме "продюсерcький" жереб, тож у фіналі вона виступатиме 7-ою. Цікаво, що сусідні місця отримали двоє фаворитів конкурсу за версією букмекерів: шостою буде Греція, якій прогнозують третє місце, а восьмою Австралія, яку поставили на "срібну" позицію. 

Відкриватиме фінал Данія, а останньою виступить країна-господарка Австрія. Усього на сцені буде виконано 25 пісень.

