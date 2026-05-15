Україна дізналась порядковий номер виступу у фіналі Євробачення-2026

Організатори Євробачення-2026 оприлюднили порядкові номери конкурсантів у гранд-фіналі, який відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні.

Як пише сайт Євробачення, список сформувався за підсумками жеребкування, під час якого фіналісти могли витягнути три варіанти - 1-а половина концерту, 2-а половина або ж "вибір продюсерів", коли місце визначають самі організатори залежно від темпу шоу та потреби змінювати декорації між виступами.

Представниці України Leleka дістався саме "продюсерcький" жереб, тож у фіналі вона виступатиме 7-ою. Цікаво, що сусідні місця отримали двоє фаворитів конкурсу за версією букмекерів: шостою буде Греція, якій прогнозують третє місце, а восьмою Австралія, яку поставили на "срібну" позицію.

Відкриватиме фінал Данія, а останньою виступить країна-господарка Австрія. Усього на сцені буде виконано 25 пісень.