Лауреат Шевченківської премії, художник Іван Марчук отримав орден князя Ярослава Мудрого.
Відповідний указ про нагороду оприлюднили на сайті українського президента.
«За вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Марчука Івана Степановича – художника-живописця, народного художника України», - ідеться в тексті документа.
Хто такий Іван Марчук
- Лауреат Шевченківської премії, народний художник України, включений до рейтингу The Daily Telegraph 2007 року “Сто геніїв сучасності,почесний член римської «Золотої гільдії».
- Народився в селі Москалівка Тернопільської області, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша (відділення декоративного розпису) і Львівський інститут прикладного мистецтва (спеціальність – кераміка), можливо через це, і через те, що батько – ткач, фактура відіграє одну з головних ролей в його живописі. Свою особливу техніку, коли полотно ніби зіткане з безлічі ниток, має рихлу фактуру і ефект 3D сам Марчук називає «пльонтанізм».
- З 1989 по 2001 рік жив в Австралії, Канаді, США, з 2001-го живе в Києві.
- У серпні 2021 року Володимир Зеленський вручив Марчуку відзнаку "Національна легенда України".
- Торік художник заявив про ймовірне незаконне привласнення авторських прав на його картини. Відповідний судовий процес триває з липня 2025 року.