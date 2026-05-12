Культура

Художник Іван Марчук отримав орден князя Ярослава Мудрого

Відповідний указ підписав глава держави.

художник Іван Марчук
Фото: надано Мистецький Арсеналом

Лауреат Шевченківської премії, художник Іван Марчук отримав орден князя Ярослава Мудрого.

Відповідний указ про нагороду оприлюднили на сайті українського президента.

«За вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу професійну майстерність  постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Марчука Івана Степановича – художника-живописця, народного художника України», - ідеться в тексті документа.

Хто такий Іван Марчук

  • Лауреат Шевченківської премії, народний художник України, включений до рейтингу The Daily Telegraph 2007 року “Сто геніїв сучасності,почесний член римської «Золотої гільдії».
  • Народився в селі Москалівка Тернопільської області, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша (відділення декоративного розпису) і Львівський інститут прикладного мистецтва (спеціальність – кераміка), можливо через це, і через те, що батько – ткач, фактура відіграє одну з головних ролей в його живописі. Свою особливу техніку, коли полотно ніби зіткане з безлічі ниток, має рихлу фактуру і ефект 3D сам Марчук називає «пльонтанізм».
  • З 1989 по 2001 рік жив в Австралії, Канаді, США, з 2001-го живе в Києві. 
  • У серпні 2021 року Володимир Зеленський вручив Марчуку відзнаку "Національна легенда України".
  • Торік художник заявив про ймовірне незаконне привласнення авторських прав на його картини. Відповідний судовий процес триває з липня 2025 року. 
