Політика

Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії

Говорили про ППО, PURL і спецтрибунал.

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменголь.

Як ідеться на сайті глави держави, вони обговорили оборонну співпрацю, де ключовими пріоритетами України є протиповітряна оборона й розвиток програм PURL і SAFE, а також вступ нашої держави до ЄС.

Також зосередилися на спеціальному трибуналу щодо злочину агресії проти України та поверненні викрадених росіянами українських дітей.

Голова Конгресу депутатів Іспанії наголосила, що її країна сприятиме поверненню українських дітей і запроваджуватиме відповідні ініціативи на рівні Конгресу.

«Ми намагаємося підсилити нашу підтримку в різних сферах, зокрема в питанні євроінтеграції. Ми завжди готові допомогти, можливо, і в технічних моментах. Ми вже 40 років у Євросоюзі. Звичайно, все, що ми можемо зробити, ми зробимо для вас. І також на рівні нашого уряду, який постійно показує нашу підтримку», – заявила голова Конгресу депутатів Іспанії.

