Рада викликала голову Нацбанку Пишного на 13 травня для обговорення зарплат наглядових рад

Рішення підтримали 168 нардепів.

Народні депутати викликали до Верховної Ради на 13 травня на 12:00 голову Національного банку України Андрія Пишного.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З 1 травня поточного року дозволено купувати валюту в необмеженій кількості для виплат зарплат наглядовим радам і безперешкодно їх виводити за межі держави. В усіх громадян є обмеження, вони не можуть просто взяти всі кошти і вивезти за кордон, витратити за кордоном, не може зняти в банкоматах. А наглядовим радам можна", – заявив нардеп Дмитро Разумков під час пропозиції запросити Пишного.

Водночас нардепи не підтримали пропозицію викликати голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Нагадаємо, в січні Уряд спростив процедуру відбору до наглядових рад стратегічних держпідприємств

