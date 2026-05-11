У фракції обговорили плани голосувань до кінця травня, однак щодо скасування пільги на міжнародні посилки остаточної підтримки поки немає.

11 травня відбулося засідання фракції «Слуга народу», де уряд представив депутатам план голосувань до кінця травня — зокрема, за два законопроєкти: про оподаткування доходів від цифрових платформ і про скасування пільги на ввезення посилок вартістю до 150 євро.

На засіданні були присутні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Втім, як розповіли LB.ua джерела у фракції, ключове питання — чи знайдуться голоси за проєкт про скасування пільги на міжнародні посилки — поки що залишається відкритим.

«Нам показали слайди. Людей офлайн було дуже мало», — розповів LB.ua перший співрозмовник у фракції.

Нардеп від «Слуги народу» переказав LB.ua основні тези виступу міністра фінансів Сергія Марченка:

«Марченко сказав, що ФОПів серед вимог (МВФ) більше не буде, але посилки треба голосувати. І все до кінця травня», — зазначив депутат.

Окремо джерела LB.ua у фракції розповіли про перспективи голосування за обидва законопроєкти.

«Ще будемо дискутувати на комітеті», - додав парламентар.

Третій співрозмовник LB.ua у фракції наголосив, що ситуація з проєктом про скасування пільги на посилки поки що неоднозначна. Тоді як за проєкт про оподаткування цифрових платформ голоси мають бути.

«До проєкту цифрових платформ теж дуже багато правок. Неясно, чи їх знімуть. Побачимо на табло — не берусь прогнозувати», — сказав він LB.ua.

За інформацією ще одного співрозмовника, «якщо голоси за цифрові платформи, ймовірно, знайдуть, то щодо посилок остаточної ясності у фракції наразі так і немає».

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада має розглянути пакет законопроєктів, який скасовує безмитну пільгу на міжнародні посилки та перетворює AliExpress, Temu, Amazon та інших маркетплейсів на податкових агентів.

Ще минулого тижня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до ухвалення у сесійній залі три проєкти законів, що змінюють правила гри електронної комерції, про що повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

Перший — законопроєкт №15111-Д про оподаткування доходів із цифрових платформ. Норма стосується як українських сервісів, так і міжнародних — Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, у першому читанні документ ухвалили у квітні.

Другий — законопроєкт №12360, про зміни до Митного кодексу. Документ початково стосувався KPI (Key Performance Indicators — ключових показників ефективності) для митниці. До другого читання в нього вписали правку про скасування пільги про безмитне ввезення посилок з-за кордону вартістю до 150 євро.

Нардеп Железняк наголосив на прямому порушенні Регламенту ВРУ: «Незалежно від відношення до норми, але це – чисте порушення... По факту переписали закон на інший», – написав він.

Третій проєкт — №15112, зміни до Податкового кодексу щодо скасування тієї ж пільги.