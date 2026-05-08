Найбільшу частину додаткових коштів уряд пропонує спрямувати на оборону, безпеку та підтримку регіонів.

Уряд України готує масштабні зміни до Державного бюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення загального обсягу видатків на 1,64 трлн грн.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, загальний обсяг видатків державного бюджету планують збільшити на 1,64 трлн грн, переважно за рахунок кредитної підтримки Європейського Союзу.

"Повернення цих коштів Україна здійснюватиме лише у випадку отримання російських репарацій", – зазначила Підласа.

Найбільшу частину додаткового фінансування – 1,56 трлн грн – уряд пропонує спрямувати на сектор національної безпеки та оборони.

Із цієї суми:

1,397 трлн грн передбачено на підвищення обороноздатності та безпеки держави;

152,26 млрд грн — на забезпечення Збройних сил України, зокрема грошове забезпечення військових;

14,58 млрд грн — на резерв коштів для сектору безпеки та оборони;

3,15 млрд грн — на розвиток оборонно-промислового комплексу.

Додаткове фінансування також отримають:

Національна гвардія — 9,91 млрд грн;

Державна прикордонна служба — 6,79 млрд грн;

Держспецзв’язку — 4,8 млрд грн;

СБУ — 2,47 млрд грн;

ГУР Міноборони — 1,83 млрд грн;

Держспецтрансслужба — 2,13 млрд грн;

Служба зовнішньої розвідки — 7,8 млн грн.

Доходи бюджету мають зрости на 2,29 трлн грн. Основними джерелами стануть:

1,397 трлн грн — військова підтримка ЄС;

824,25 млрд грн — бюджетна підтримка в межах позики ЄС;

47,67 млрд грн — фінансування за програмою Ukraine Facility;

22,62 млрд грн — додаткові надходження від ПДФО та військового збору.

Також уряд пропонує з 1 липня 2026 року спрямовувати військовий збір безпосередньо на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, надходження від вивізного мита на товари військового та подвійного призначення планують використовувати для закупівлі й виробництва зброї, а також виплат військовим.

Запропоновані зміни до бюджету Верховна Рада розгляне 25 травня.