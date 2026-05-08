ЄБРР та ПриватБанк запускають новий механізм часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно із ПриватБанком запускають новий донорський механізм Enterprise Security Enhancement (ESE), інтегрований у програми розподілу портфельних ризиків, який передбачає можливість часткового звільнення від заборгованості для українського бізнесу, чиї активи зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.

Цей інструмент є першим у своєму роді подібний продукт, який тестує ЄБРР. Його мета — сприяти фінансуванню капітальних інвестицій для бізнесу та домогосподарств в умовах війни. Обсяг фінансування пілотного механізму для ПриватБанку становить 6,8 млн євро.

Механізм ESE дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни.

ЄБРР за підтримки донорів компенсуватиме банкам-партнерам відповідні кредитні збитки.

“Цей механізм дуже важливий для українського бізнесу, адже дозволить продовжувати роботу та реінвестувати кошти. На жаль, через повномасштабну війну підприємці працюють у надскладних умовах обстрілів та знищення майна. Та попри це компанії продовжують інвестувати у відновлення. Торік 40% заявок на кредити у ПриватБанку — це були кредити на інвестиційні цілі. Тобто навіть у таких критичних умовах бізнес прагне відновлюватися і вкладати у розвиток. Тому я вдячний партнерам із ЄБРР, що стають рукою допомоги на цьому шляху”, — говорить голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

За стандартними умовами кредитування українські компанії залишаються повністю відповідальними за обслуговування кредитів навіть у випадках, коли профінансовані активи були знищені внаслідок війни. Водночас обмежена доступність страхування воєнних ризиків стримує капітальні інвестиції, необхідні для підтримки економічної активності, збереження робочих місць та відновлення країни.

Таким чином, ESE допомагає українському бізнесу та домогосподарствам продовжувати інвестувати у розвиток навіть під час війни, підтримуючи стійкість економіки України.

Механізм працює разом з іншими програмами страхування та підтримки, але застосовується лише у випадках, коли інших джерел компенсації немає.ESE застосовуватиметься виключно до кредитів на фінансування капітальних інвестицій (capex), спрямованих на придбання основних засобів, які згодом зазнали пошкоджень внаслідок війни.

Механізм не поширюється на фінансування оборотного капіталу. Також передбачені мінімальні пороги пошкодження та ліміти компенсації на рівні окремих проєктів для забезпечення цільового та фіскально збалансованого використання інструменту.Кожна заявка в межах ESE проходитиме перевірку та верифікацію фінансовими установами-партнерами ЄБРР у співпраці з ЄБРР або залученими консультантами до здійснення компенсаційних виплат.

Пілотний запуск ESE реалізується в межах програм розподілу портфельних ризиків ЄБРР із ПриватБанком, затвердженої у 2025 році.

Пілотні алокації ESE фінансуються коштом Shareholder Special Fund ЄБРР. Після завершення пілотної фази та масштабування механізму на інші українські банки-партнери та програми розподілу ризиків, до фінансування ESE планується залучення коштів від міжнародних донорів, зокрема Європейської Комісії в межах Ukraine Investment Framework (UIF).