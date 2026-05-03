Свириденко: 25 українських підприємств долучились до посилення системи ППО України

Кілька груп ППО вже виконують бойові завдання.

25 українських підприємств з різних областей вже долучилися до посилення багаторівневої системи ППО.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, експериментальний проєкт створення приватного ППО уряд запустив торік у листопаді.

«Вони отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема Shahed та Zala», - розповіла Свириденко.

Прем’єрка зауважила, що для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачили чіткий механізм: це подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей, а також подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ.

«Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання — вони отримують повноваження за декларативним принципом», - додала глава уряду.