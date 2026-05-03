Окупанти дистанційно замінували вулицю в Корабельному районі Херсона

Ворожі міни типу "пряник" виявили по вулиці Шенгелія в мікрорайоні Корабел.

По вулиці Шенгелія в мікрорайоні Корабел у Херсоні виявлено ворожі міни типу "пряник". Ворог знову дистанційно мінує вулиці Херсона.

Про це повідомляє очільник МВА Ярослав Шанько.

"Приблизно за 10 метрів від стіни навчального закладу знайдено п’ять мін типу "пряник". Обмежте пересування цим районом. Територія мінування може бути значно більшою", – зазначає він.

У МВА закликають мешканців міста – не наражайте себе на небезпеку. Не наближайтеся до підозрілих предметів, не торкайтеся їх і негайно повідомляйте відповідні служби.