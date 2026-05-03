РФ вбила та поранила 11 цивільних на Донеччині (доповнено)

У Миколаївці і Добропіллі загинули двоє людей.

Російські війська продовжують здійснювати терор мирного населення Донецької області. За добу ворог вбив та поранив 11 цивільних.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 2 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Миколаївці і Добропіллі. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За інформацією Філашкіна, всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 261 людину, у тому числі 57 дітей.

Покровський район. У Криворіжжі поранено людину; у Завидо-Борзенці поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Добропіллі 1 людина загинула і 1 поранена.

Краматорський район. У Сидоровому Святогірської громади поранено людину, пошкоджено приватні будинки. У Миколаївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 11 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і автівку. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено автівку. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки і автівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.