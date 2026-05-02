Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень

Противник завдав 47 авіаційних ударів – скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів–камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 24 – поранено, знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в бік Олександрограда, Злагоди та в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне та Варварівка. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в районі Степового та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.