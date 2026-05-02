У Криму уражено тактичну групу ОТРК “Искандер”, РЛС “Подльот” і "МИС-М1"

В ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” (Дружне, ТОТ АР Крим).

Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію “МИС-М1” (Маяк) та радіолокаційну станцію “Подльот” (Євпаторія).

Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника (Георгіївка, ТОТ Донецької обл.) та склад БпЛА (Новопетриківка, ТОТ Донецька обл.).

Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки (ТОТ Луганської обл.) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі “Кача” (ТОТ АР Крим).