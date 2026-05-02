Російська армія вдарила по Інженерному на Херсонщині

Близько 16:30 росіяни атакували з БпЛА селище Інженерне у Херсонській області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.

Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

Також медична допомога знадобилась жительці Комишан, яку вдень росіяни атакували з дрона. У 79-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію.

У момент ворожого удару вона перебувала на подвірʼї будинку. Постраждала лікуватиметься амбулаторно