24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Суспільство / Війна

Російська армія вдарила по Інженерному на Херсонщині

Важкі поранення отримав 35-річний чоловік.

Фото: Вікіпедія

Близько 16:30 росіяни атакували з БпЛА селище Інженерне у Херсонській області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Під ворожий удар потрапив 35-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму. 

Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

Також медична допомога знадобилась жительці Комишан, яку вдень росіяни атакували з дрона. У 79-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію.

У момент ворожого удару вона перебувала на подвірʼї будинку. Постраждала лікуватиметься амбулаторно

  • Від ранку російські війська здійснюють обстріл цивільних мешканців Херсона. Вдарили, зокрема, по маршрутці. Є забилі та поранені, серед них діти.
