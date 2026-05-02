24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ з півночі Покровська, – 7 корпус

Під час наради військові обговорили ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ з півночі Покровська, – 7 корпус
Пілоти БПЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 202
Фото: EPA/UPG

Російська армія продовжує нарощувати присутність піхоти, бронетехніки та танків у південній частині Покровська на Донеччині, щоб просунутися у напрямку Шевченкового. Командир 7 корпусу ДШВ синхронізував план оборонної операції Покровська підрозділами ЗСУ.

Про це інформує 7 корпус ДШВ.

"Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета – витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко", – ідеться у повідомленні.

Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається наростити присутність бронетехніки та танків у південній частині міста.  

Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі".

Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

"Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності", – зазначають військові.

Серед ключових питань обговорили ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

У ДШВ зазначили, що фокусом в обороні визначено контроль повітряного простору над містом, адже активне використання дронів росіянами суттєву ускладнює логістику.

Читайте також
