Пілоти БПЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 202

Російська армія продовжує нарощувати присутність піхоти, бронетехніки та танків у південній частині Покровська на Донеччині, щоб просунутися у напрямку Шевченкового. Командир 7 корпусу ДШВ синхронізував план оборонної операції Покровська підрозділами ЗСУ.

Про це інформує 7 корпус ДШВ.

"Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета – витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко", – ідеться у повідомленні.

Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається наростити присутність бронетехніки та танків у південній частині міста.

Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі".

Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

"Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності", – зазначають військові.

Серед ключових питань обговорили ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

У ДШВ зазначили, що фокусом в обороні визначено контроль повітряного простору над містом, адже активне використання дронів росіянами суттєву ускладнює логістику.