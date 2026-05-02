На Одещині через атаку РФ пошкоджено портову інфраструктуру і склад

Уночі російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, унаслідок атак пошкоджено склад.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Уночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини", – ідеться у повідомленні.
В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. Загиблих та постраждалих немає. Локальні пожежі, що виникли, ліквідували рятувальники.
- У ніч на 2 травня росіяни вчергове атакували ударними безпілотниками Ізмаїл в Одеській області. Цілили у портову інфраструктуру на Дунаї.