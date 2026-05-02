На Дніпропетровщині ворог поранив трьох цивільних, є пошкодження

Уночі російські окупанти здійснили майже 20 обстрілів по населених пунктах Дніпропетровської області. Троє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді внаслідок атаки РФ пошкоджені п'ятиповерхівка та з десяток авто. Постраждали троє людей – юнак 18 років та жінки 24 і 68 років. Всім надали допомогу на місці.

У Синельниковому горіли гараж та авто.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди.

Під ударом був і Кривий Ріг. Виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.