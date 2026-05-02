Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сили ППО знищили 142 із 163 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків.

Фото: Запорізька ОВА

Уночі 2 травня російські війська атакували Україну 163 ударними дронами. Сили ППО ЗСУ знешкодили 142 БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 02 травня (з 18.00 1 травня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:  Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

