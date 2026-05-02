ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок масованого обстрілу Харкова постраждали шестеро людей (оновлено)

Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок

Наслідки обстрілу Харкова

Окупанти сьогодні били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюємо.

Під час цієї атаки постраждали шестеро людей.

62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам.

  • Зранку сьогодні окупанти атакували Слобідський, Салтівський, Київський та Основ’янський райони Харкова, є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.
