Окупанти сьогодні били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюємо.
Під час цієї атаки постраждали шестеро людей.
62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам.
- Зранку сьогодні окупанти атакували Слобідський, Салтівський, Київський та Основ’янський райони Харкова, є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.