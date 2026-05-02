Сирський: ворог намагається інфільтруватися на околицях Костянтинівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: ворог намагається інфільтруватися на околицях Костянтинівки

Російська армія активізувала штурмові дії на Костянтинівському напрямку.

Олександр Сирський
Олександр Сирський

Російські окупанти аткивізувалися у районі Костянтинівки та здійснюють спроби інфільтрації. У квітні ворожа активність у Слов’янсько-Краматорській та Костянтинівсько-Дружківській агломераціях помітно зросла.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації", – зазначає він.

У квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. З початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 83 атаки.

Сили оборони відбивають постійні спроби російських окупантів інфільтруватимя та закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій.

Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника.

"У ході робочої поїздки провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. 

Обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. 

Основна увага – ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці прийняв низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників.

Подякував нашим воїнам, які професійно виконують бойові завдання, демонструють хоробрість та максимальну самовіддачу," – каже Головком. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies