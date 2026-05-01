Авто, яке мало довезти потерпілих до стабпункту, теж потрапило під обстріл.

49 ОШБ «Карпатська Січ» показала, як відбувалася евакуація поранених бійців із позицій у Костянтинівці.

Бойове завдання виконували двоє військовослужбовців четвертої штурмової сотні 49-го окремого штурмового батальйону — водій-механік на псевдо «Рибак» і його штурман «Грек».

Маршрут до точки евакуації проходив через зону підвищеної небезпеки: тут активна робота ворожих БпЛА, зокрема, FPV-дронів і так званих «ждунів», ускладнює будь-яке пересування.

Військові розповіли що дороги всіяні знищеною технікою, і це змушувало екіпаж постійно змінювати маршрут та рухатися з зупинками, очікуючи дозволу на подальше просування.

Під час виконання завдання автомобіль групи HMMWV зазнав двох ударів ворожими FPV-дронами. Унаслідок цього були пошкоджені передні колеса. Попри це, екіпаж ухвалив рішення продовжити рух на пошкодженому транспорті, щоб дістатися до поранених.

У місті бійці успішно евакуювали двох військовослужбовців батальйону, один із яких перебував у важкому стані. Після цього група вирушила назад і передала поранених іншому екіпажу для подальшого транспортування на стабілізаційний пункт.

Попри обстріли й ураження техніки, члени екіпажу завдання виконали, а тоді прибули на стабілізаційний пункт і отримали необхідну допомогу.