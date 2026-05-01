49 ОШБ «Карпатська Січ» показала, як відбувалася евакуація поранених бійців із позицій у Костянтинівці.
Бойове завдання виконували двоє військовослужбовців четвертої штурмової сотні 49-го окремого штурмового батальйону — водій-механік на псевдо «Рибак» і його штурман «Грек».
Маршрут до точки евакуації проходив через зону підвищеної небезпеки: тут активна робота ворожих БпЛА, зокрема, FPV-дронів і так званих «ждунів», ускладнює будь-яке пересування.
Військові розповіли що дороги всіяні знищеною технікою, і це змушувало екіпаж постійно змінювати маршрут та рухатися з зупинками, очікуючи дозволу на подальше просування.
Під час виконання завдання автомобіль групи HMMWV зазнав двох ударів ворожими FPV-дронами. Унаслідок цього були пошкоджені передні колеса. Попри це, екіпаж ухвалив рішення продовжити рух на пошкодженому транспорті, щоб дістатися до поранених.
У місті бійці успішно евакуювали двох військовослужбовців батальйону, один із яких перебував у важкому стані. Після цього група вирушила назад і передала поранених іншому екіпажу для подальшого транспортування на стабілізаційний пункт.
Попри обстріли й ураження техніки, члени екіпажу завдання виконали, а тоді прибули на стабілізаційний пункт і отримали необхідну допомогу.