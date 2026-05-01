На Херсонщині через атаку РФ постраждали двоє цивільних

Росіяни атакували з дрона Комишани.

Унаслідок російської дронової атаки 1 травня у Комишанах Херсонської області по меддопомогу звернулися двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Медична допомога знадобилась двом жителям Комишан, будинок яких напередодні вдень росіяни атакували з дрона", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу 58-річна жінка та 32-річний чоловік дістали вибухові травми та контузії. Постраждалим надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.