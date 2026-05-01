На Херсонщині через атаку РФ постраждали двоє цивільних

Унаслідок російської дронової атаки 1 травня у Комишанах Херсонської області по меддопомогу звернулися двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Медична допомога знадобилась двом жителям Комишан, будинок яких напередодні вдень росіяни атакували з дрона", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу 58-річна жінка та 32-річний чоловік дістали вибухові травми та контузії. Постраждалим надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.
- Російські війська упродовж доби атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.