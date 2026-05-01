Війська РФ атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини: є потсраждалі

Російські війська упродовж доби атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під атакою перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Зміївка, Нова Кубань, Чарівне, Велика Олександрівка, Трифонівка, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Милове, Новокаїри, Саблуківка, Веселе та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, поштове відділення, автобус та приватні автомобілі.

Близько 06:00 російські військові атакували з БпЛА велосипедиста у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 65-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - заявив голова ОВА.