Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Суспільство / Війна

Війська РФ атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини: є потсраждалі

Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Фото: З відкритих джерел

Російські війська упродовж доби атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 -  дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під атакою перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Зміївка, Нова Кубань, Чарівне, Велика Олександрівка, Трифонівка, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Милове, Новокаїри, Саблуківка, Веселе та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, поштове відділення, автобус та приватні автомобілі.

Близько 06:00 російські військові атакували з БпЛА велосипедиста у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 65-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - заявив голова ОВА.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies