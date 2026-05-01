ЦПД: РФ поширює фейки про те, що українська влада відбирає дітей у мешканців Херсонщини

Окупанти стверджують, що жителі Херсонщини не бажають евакуйовуватися через очікування “звільнення регіону” Росією. 

Фото: Вікіпедія

Російська пропаганда поширює черговий фейк, буцімто евакуація на правобережжі Херсонщини є “показовою” і здійснюється лише з “безпечних зон”.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Місцева влада нібито погрожує цивільним та примусово відбирає дітей. Окупанти стверджують, що жителі Херсонщини не бажають евакуйовуватися через очікування “звільнення регіону” Росією. 

Насправді подібні заяви є частиною гібридної стратегії Москви. Тези про те, що херсонці чекають на росіян, спрямовані на виправдання агресії та приховування реальних воєнних злочинів окупантів проти мешканців області.

У ЦПД підкреслюють, що евакуація здійснюється насамперед із прибережних районів, які щоденно потерпають від терористичних обстрілів РФ. Обов’язкова евакуація дітей із зони активних бойових дій проводиться виключно заради порятунку їхніх життів.

Фото: Центр протидії дезінформації

Мета таких вкидів – зірвати евакуаційні заходи з прифронтових територій, які Росія сама ж обстрілює, та дискредитувати Україну на міжнародній арені.

  • Центр раніше повідомляв, що російська пропаганда системно використовує тему евакуації для створення фейків.
