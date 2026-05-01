Внаслідок нічної атаки є влучання 20 дронів

У ніч на 1 травня, починаючи з 17:45, Росія атакувала 210 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомили в Повітряних силах.

Била з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Криму й Донецька. Близько 140 дронів були “шахедами”.

Є влучання 20 дронів на 14 локаціях і падіння уламків на 10.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.