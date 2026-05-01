ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти упродовж доби атакували Харків та область, є постраждалі

Постраждали 6 людей, ще 1 чоловік травмувався внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Наслідки атаки по Харківщині 1 травня
Фото: Харківська ОВА

Впродовж минулої доби росіяни атакували Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них – дитина.

"У Харкові зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець", - повідомив Синєгубов.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого пристрою в Харкові травмувався 64-річний чоловік.

У Слобідському районі Харкова через влучання ворожого БпЛА постраждав 55-річний чоловік. У нього — гостра реакція реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу на місці.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Київський, Салтівський райони Харкова.

Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 6 БпЛА типу «Герань-2»; 25 БпЛА типу «Молнія»; 4 fpv-дрони; 26 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено АЗС, 5 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено скління вікон у багатоквартирному будинку, 5 приватних будинків, 2 комунальні підприємства, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, електромережі, гаражі, залізничну інфраструктуру (м. Богодухів). інтернатний заклад (с. Малижине), приватний будинок (с. Сінне), автомобіль (с. Дегтярі), автомобіль, приватний будинок, господарчі споруди (с. Братениця), 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Лютівка), заклад харчування, приватний будинок (с. Рясне), адмінбудівлю (с. Клинова-Новоселівка), автомобіль, трактор, комбайн (с. Вінницькі Івани);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Куп’янськ, с. Шипувате, с. Заміст), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди (с. Оскіл);
  • у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, приватний будинок (сел. Старий Салтів), господарчу споруду, гараж, автомобіль, електромережі (с. Таранівка). 

 Упродовж минулої доби на Харківщині зафіксовано 138 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.

﻿
