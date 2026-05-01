Під час брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп озвучив причину того, що російсько-українська війна досі триває - і Кремль у цій версії виявився ні до чого.

Республіканець звинуватив свого попередника Джо Байдена, який нібито "дав їм 350 мільярдів доларів, і через це війна продовжувалася". Есперти неодноразово спростовували цю цифру, стверджуючи, що реальний обсяг військової допомоги був практично удвічі меншим за названий Трампом.

Президент почав вчергове скаржитися, що США змушені підтримувати Україну, хоча "розділені з ними океаном". Він також відзначив, що війна є справою європейських країн, які відчувають її на своєму порозі, і при цьому "накоїли в Україні повного безладу".