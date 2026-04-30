Командувач НГУ Півненко: «Сил для захоплення Сумщини у росіян наразі немає»

Росіяни на сьогодні не мають ресурсів для захоплення Сумщини.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Ясно одне: сил на захоплення Сумщини росіяни наразі не мають. Вони всі сили віддали на Покровськ, на Донеччину і думали, що протиснуть нас. Не протиснули! Так само на Запорізькому напрямку. Пробували атакувати, але підрозділи ДШВ змогли їх нейтралізувати», – сказав генерал-майор.

Він також переконаний, що повторного наступу ворога з Білорусі не буде.

«Білоруси не будуть воювати з нами. Щодо росіян — можу сказати, що ми все швидко відслідкуємо. Такого, як було у 2022 році, коли вони змогли скувати наші сили на Чорнобильській АЕС, не буде. Зараз на тих напрямках серйозні підрозділи з потужним безпілотним складником. Ми все бачимо. Навіть за допомогою ДРГ ворог уже фактично нічого вдіяти не може. Пам’ятаєте, щось схоже було на Чернігівщині. Так само Сумщина. Ситуацію ж стабілізували, хоча, очевидно, прифронтові населені пункти страждають», – наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією поліції, у Сумській області упродовж 30 квітня двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Є ушкодження у семи громадах.