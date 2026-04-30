УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Командувач НГУ Півненко: «Сил для захоплення Сумщини у росіян наразі немає»

Ворог сконцентрував сили на Донеччині.

Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

Росіяни на сьогодні не мають ресурсів для захоплення Сумщини.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Ясно одне: сил на захоплення Сумщини росіяни наразі не мають. Вони всі сили віддали на Покровськ, на Донеччину і думали, що протиснуть нас. Не протиснули! Так само на Запорізькому напрямку. Пробували атакувати, але підрозділи ДШВ змогли їх нейтралізувати», – сказав генерал-майор.

Він також переконаний, що повторного наступу ворога з Білорусі не буде. 

«Білоруси не будуть воювати з нами. Щодо росіян — можу сказати, що ми все швидко відслідкуємо. Такого, як було у 2022 році, коли вони змогли скувати наші сили на Чорнобильській АЕС, не буде. Зараз на тих напрямках серйозні підрозділи з потужним безпілотним складником. Ми все бачимо. Навіть за допомогою ДРГ ворог уже фактично нічого вдіяти не може. Пам’ятаєте, щось схоже було на Чернігівщині. Так само Сумщина. Ситуацію ж стабілізували, хоча, очевидно, прифронтові населені пункти страждають», – наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією поліції, у Сумській області упродовж 30 квітня двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Є ушкодження у семи громадах.

Читайте також
