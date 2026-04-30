До угоди про створення спецтрибуналу для РФ приєдналася Бельгія

Бельгія офіційно приєдналася до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Створення цього органу відбувається у межах Ради Європи. Головним завданням трибуналу є притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва за розв’язання агресивної війни проти української держави, нагадало бельгійське МЗС.