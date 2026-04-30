ГоловнаСвіт

До угоди про створення спецтрибуналу для РФ приєдналася Бельгія

Трибунал створений у межах Ради Європи.

прапори України і Бельгії
Фото: ArmyInform

Бельгія офіційно приєдналася до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. 

Створення цього органу відбувається у межах Ради Європи. Головним завданням трибуналу є притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва за розв’язання агресивної війни проти української держави, нагадало бельгійське МЗС.

  • Європарламент 30 квітня ухвалив резолюцію, у якій наголосив на необхідності негайного створення та запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 
  • Нещодавно Чехія, Греція і Фінляндія приєдналися до угоди для запуску спецтрибуналу.
  • Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 
  • Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
  • Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
  • Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
  • Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
  • За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies