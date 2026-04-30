У Києві попрощалися з продюсеркою, офіцеркою ЗСУ Вікторією Бобровою («Квіткою»)

«Квітка» загинула 23 квітня під час виконання бойового завдання.

Фото: Зоряна Стельмах

30 квітня у Києві відбулося прощання із загиблою на війні офіцеркою відділення комунікацій 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Вікторією Бобровою («Квіткою»).

Спочатку військову відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі, тоді пройшла піша хода до Майдану Незалежності, де виступили рідні, побратими, друзі й колеги «Квітки», а опісля відбулося прощання у крематорії поруч із Байковим кладовищем.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

У Мінкультури повідомили, що Вікторія Боброва виконувала завдання із забезпечення комунікацій під час бойових дій.

За інформацією побратимів, «Квітка» загинула 23 квітня під час виконання бойового завдання.

«Вікторія працювала у сфері кіно як продюсерка, кастинг-директорка, продакшн-асистентка та ресерчерка. Вона була дотична до створення низки українських проєктів, зокрема документальних фільмів «Як я провів літні канікули» Антоніо Лукіча та «Подвійний іммельман» Віри Яковенко, а також серіалів «Спротив» і «Друзі», - зазначили у міністерстві.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

