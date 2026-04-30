Глава держави зазначив, що для цього залучають сильних міжнародних посередників.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Civil Society And Expert Day заявив, що в межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути в Україну 2126 дітей, і ця робота триватиме. Про це інформує Офіс президента.

За його даними, Росія вивезла тисячі українських дітей намагається позбавити їх національної ідентичності, тому їх важливо повернути якнайшвидше, доки окупанти не змінили їхню свідомість.

«Це один із найбільш цинічних російських воєнних злочинів – системне, прораховане вивезення українських дітей, розпорошення їх по Росії, приховування їхньої долі, “перепрошивка” їхньої культури та послідовна, безцеремонна мілітаризація. Щоб українські діти забули, що вони українці, і могли воювати і проти України, і проти будь-кого іншого, на кого вкажуть господарі Росії», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що до процесу залучили міжнародних посередників, і подякував країнам та організаціям, які допомагають у цьому.

Цей захід, який організувала команда Bring Kids Back UA, відбувся вперше. Він об’єднав представників громадських організацій, експертів і дослідників, що працюють над поверненням українських дітей, яких викрала Росія.

Серед тематичних напрямів обговорення – встановлення місцеперебування дітей, механізми їх повернення, реінтеграція після повернення, документування та притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей та роль дітей у мирному процесі.