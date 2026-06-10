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ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів

Росія активно зводить нові житлові казарми, облаштовує закриті склади для зберігання боєприпасів та готує майданчики під важку техніку.

ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
кордон між Норвегією і Росією
Фото: скриншот відео

Росія розгорнула масштабне будівництво нової армійської інфраструктури вздовж своїх західних та північних рубежів. 

Мета Кремля — підготувати умови для розміщення десятків тисяч солдатів біля кордонів країн Балтії та Скандинавії, ідеться у міжнародному розслідуванні, яке провели журналісти північноєвропейських медіа (шведського SVT, норвезького NRK, данського DR та естонського Delfi), передає «Європейська правда».

Аналіз свіжих космічних знімків показав, що у низці стратегічних локацій Росія активно зводить нові житлові казарми, облаштовує закриті склади для зберігання боєприпасів та готує майданчики під важку техніку.

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Географія мілітаризації виглядає наступним чином:

  • норвезький напрямок: у Петсамо (Печенга), всього за 10 кілометрів від кордону з Норвегією, фіксується розширення військового містечка. Потенційно місткість цієї бази на крайній півночі зросте з 7 до 17 тисяч військовослужбовців.
  • фінський напрямок: потужна розбудова триває у Петрозаводську та Кандалакші. У Кіріловському (70 км від фінського кордону) з нуля зводять великий автономний інфраструктурний комплекс. Накопичення техніки також помітили у селищі Сапьорне;
  • балтійський напрямок: нові сили й техніка концентруються в районі міста Луга (Псковська область) та в Балтійську, що в Калінінградській області.

Військові експерти і високопосадовці безпекових структур Європи, з якими поспілкувалися розслідувачі, вважають, що Росія готується до затяжного глобального протистояння. За оцінками командувача фінської армії Пасі Вялімякі, якщо раніше під фінськими кордонами перебувало близько 20 тисяч російських військових, то після завершення будівництва їхня кількість може зрости до 80 тисяч.

Загалом оновлені бази дозволять Москві оперативно розгорнути на кордонах із Північною Європою та Балтією ударне угруповання чисельністю до 115 тисяч осіб.

Керівник шведської військової розвідки MUST Томас Нільссон наголосив, що ці об'єкти будуються не для залякування, а для реальної війни з Альянсом у майбутньому. Водночас аналітики зауважують: зараз більшість цих баз стоять напівпорожніми, оскільки всі боєздатні підрозділи залучені у війні проти України.

Реальне заселення нових військових містечок розпочнеться, щоправда, лише після зниження інтенсивності або призупинення бойових дій в Україні. 

Як попередив командувач сил НАТО у Балтії та Польщі генерал-майор Браян Нільссен, будь-яка оперативна пауза в Україні дозволить Росії миттєво перекинути відновлені сили на заздалегідь підготовлені північні плацдарми, що автоматично підніме рівень військової загрози для всієї Європи до критичної позначки.

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