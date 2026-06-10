Ігор Ліскі: «Росія вже програла морально. Залишилося зупинити її фізично»

Україна морально вже перемогла у війні з Росією, вважає бізнесмен, голова наглядової ради компанії EFI Group ( з якою LB.ua спільно реалізує проєкт «Нова країна») Ігор Ліскі. Головне завдання тепер — зупинити ворога фізично. Цьому, на його думку, можуть сприяти два фактори. Про них Ігор Ліскі розповів під час тематичної дискусії «Зрозуміти, щоб перемогти: чи достатньо добре ми знаємо нашого ворога».

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Перше, що може і буде сприяти перемозі, на думку Ігоря Ліскі, — стабілізація фронту.

«Тут намальовуються якісь позитивні ознаки. Це все ще дуже складна історія, але з огляду на скиглення російських воєнкорів, позитивна. «Діпстрайки», середні страйки… Європа все ж таки розкачалася. Ми бачимо позитивні речі щодо літаків, боєприпасів, броньованих систем, інвестицій, прямих інвестицій в дрони. Тобто найголовніше завдання — стабілізувати фронт», — каже бізнесмен.

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Другий фактор, який впливає на війну, зазначає Ігор Ліскі, — економіка Російської Федерації. Блокування Ормузької протоки, на його думку, стало «чорним лебедем» для нашої війни і дало шанс російській економіці. Та розблокування кредиту ЄС на 90 млрд доларів, вважає бізнесмен, зрівняло спроможності військових бюджетів України та Росії.

«Тобто тих карт, про які казав Дональд Трамп, і які в Росії були сильніші, стає все менше. Як тільки фронт буде стабілізований і російський наступ захлиснеться, залишиться російська економіка. І цей пазл має скластися.

Я дуже вірю, що наші «діпстрайки» в першу чергу по сховищах з російською нафтою, танкерах, разом з європейським затриманням, з фізичним вибиванням, логістикою, призведуть до пробуксовки. Це не буде зупинка, тому що ціна нафти висока і дає їм реально кращі умови.

Але з розв'язанням проблеми з Ормузською протокою, сподіваюся вже за місяць, у вересні-жовтні ціна нафти має наблизитися до 45-50 доларів на барель, що смертельно для бюджету російської військової машини. І сприятливо для нашої перемоги у цій війні», — заявив Ліскі.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Ігор Ліскі, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький, Володимир Огризко, Вадим Денисенко

Економічний крах Росії і програш у війні відкриває нам, на думку бізнесмена, шлях до дипломатичного повернення Криму та інших тимчасово окупованих земель. Сама ж Росія, додає він, опиниться на роздоріжжі.

«Вони не знатимуть, яку Росію будувати — ставати васалом Китаю, знову перефарбуватися і пробувати перезапустити відносини з Європою. Чи зі Сполученими Штатами. Будуть й ті, кому достатньо «сильної руки». Але справжня вигода Росії завжди була від співпраці і торгівлі з європейцями. Всю Росію побудували європейські компанії, вірячи, що вона може бути іншою», — вважає Ліскі.

І тоді українська і європейська дипломатія, підкреслює він, мають виступити єдиним фронтом для дипломатичного повернення Україні територій: «Хочете бути цивілізованою країною — поверніть і заплатіть репарації, приберіть путінський шлейф та культ особистості».

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

«Треба не дати їм вислизнути з цієї історії. Можливо, українська і російська розвідка спрацюють так, щоб переконати європейців, що одна велика, незрозуміла країна з тяготінням до диктаторів і царів — це набагато гірше, ніж чотири-пʼять нормальних. Тож смерть Російської Федерації знаходиться в наших руках. Якщо Росія не позбудеться імперської картинки майбутнього, вона завжди буде ворогом, «перефарбується на 5-10 років» і повернеться знов до агресії», — зазначив Ігор Ліскі.

Та незалежно від того, яким шляхом піде Росія, зауважив бізнесмен, Україна повинна стати сильною, успішною і вступити до Європейського союзу. Але передовсім перемогти на полі бою.