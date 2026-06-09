Зеленський: червень і липень можуть визначити дуже багато на дипломатичному треку

Глава держави очікує важливих рішень від самітів на рівні Європейського Союзу, групи Семи і НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато на дипломатичному треку.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом.

“Головне, що сьогодні дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Європейського Союзу, групи Семи і НАТО. Червень, липень в цьому році можуть визначити дуже багато", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що дипломатичні рішення мають показати Росії, що війна їй не зможе ще щось принести.

За даними глави держави, Росія втрачає на фронті понад 30 тисяч солдатів вбитими та важко пораненими щомісячно.

Крім того, Зеленський зазначив, що українські далекобійні санкцій мають сильний вплив на російську логістику, нафтопереробну галузь і на російське військове виробництво.

“Треба тиснути далі і вивезти Росію на дипломатичний трек”, – сказав Зеленський.