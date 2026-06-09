Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Обговорили зокрема основні пункти попередньої спільної розмови в Лондоні та скоординували наступні кроки.
Як повідомив президент України, обговорили й деталі розмови з представниками Президента Сполучених Штатів.
"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати".
- Традиційний військовий парад у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня на Єлисейських полях у Парижі, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії