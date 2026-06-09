Обговорили зокрема активізацію дипломатії та кроки до завершення війни.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Обговорили зокрема основні пункти попередньої спільної розмови в Лондоні та скоординували наступні кроки.

Як повідомив президент України, обговорили й деталі розмови з представниками Президента Сполучених Штатів.

"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати".