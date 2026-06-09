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Зеленський провів розмову з президентом Франції

Обговорили зокрема активізацію дипломатії та кроки до завершення війни.

Зеленський провів розмову з президентом Франції
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

 Обговорили зокрема основні пункти попередньої спільної розмови в Лондоні та скоординували наступні кроки. 

Як повідомив президент України, обговорили й деталі розмови з представниками Президента Сполучених Штатів. 

"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати".

  • Традиційний військовий парад у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня на Єлисейських полях у Парижі, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії
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