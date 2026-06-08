Андрій Левус стане депутатом від "Євросолідарності" замість Кубіва

Він долучиться до парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Андрій Левус стане народним депутатом від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Маємо насичений пленарний тиждень. До команди «ЄС» долучається новий народний депутат, Андрій Левус. Разом ми пройшли Помаранчеву революцію і Революцію Гідності, працювали в одній коаліції і надалі плануємо жорстко відстоювати інтереси ЗСУ, сектору безпеки і оборони", - написала вона у Telegram.

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Раніше сам Левус також повідомив, що ЦВК визнала його обраним депутатом.

"Звістка про обрання народним депутатом України стала для мене несподіванкою. Я не планував повертатися до публічної політики, зосередившись на підтримці армії. Проте коротка розмова з побратимом ще по Самообороні Майдану позбавила мене вибору… Під час війни вибору немає — є обов’язок", - написав він у фейсбуці.

Левус зазначив, що долучиться до парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а серед основних завдань, які ставить перед собою, виділив протидію російським впливам у державних органах, реформу спецслужб та вдосконалення законодавчої бази для армії.

Левус також повідомив, що після поранення і звільнення з військової служби зосередився на лікуванні, реабілітації та волонтерстві.

У парламенті Андрій Левус замінить народного депутата від "Європейської солідарності" Степана Кубіва, який раптово помер 18 травня.