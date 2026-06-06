Володимир Огризко: «Треба ставати сильнішими і добивати Росію»

Свою думку щодо того, як і навіщо вивчати Росію, якою має бути державна лінія поведінки та що робити з РФ після війни, Володимир Огризко висловив під час дискусійної панелі «Зрозуміти, щоб перемогти: чи достатньо добре ми знаємо нашого ворога» (яку LB.ua проводив спільно з EFI Group в межах проєкту «Нова країна»). Нині ділимося нею з читачами.

В Україні досі немає жодного великого аналітичного центру, який би вивчав Росію, говорить колишній очільник Міністерства закордонних справ (2007-2009 рр.), керівник «Центру досліджень Росії» Володимир Огризко . Через це ми самі достеменно не знаємо, чого від неї вимагати, що впливає й на наші дії.

Фото: Зоряна Стельмах Володимир Огризко, керівник ‘Центр досліджень Росії’, очільник МЗС 2007-2009 рр

Колись в Україні існував Інститут досліджень Росії, згадує Володимир Огризко. Але він швидко трансформувався в Інститут стратегічних досліджень, адже Росія вважалася стратегічним партнером, з яким треба дружити. Та відсутність достатньої інформації про ворога обмежує дії щодо нього, впевнений колишній міністр закордонних справ.

«Оскільки у нас немає аналітичного центру, який би ти детально, глибоко, послідовно вивчав те, що відбувається в Росії, ми насправді не знаємо, чого від неї хочемо. Коли є стратегічна мета, ти розумієш, що потрібно, аби зрештою її досягти. А якщо у нас немає чітко сформульованої мети, то про що ми ведемо переговори? Про лінію розмежування? Це — один варіант. Про лінію 22-го року — другий. Про лінію 91-го року — третій. Про знищення Росії — четвертий», — зазначив Володимир Огризко.

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Не розуміючи достеменно Росії, ми не можемо й партнерам її пояснити, які самі не надто прагнуть щось досліджувати, додає Огризко.

«Ні наші американські друзі, ні європейські, на превеликий жаль, не хочуть вивчати, що таке Росія. Ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора, ні після того, як Радянський Союз розвалився. Вони живуть на заголовках, на тому, що прочитуються на перший, так би мовити, шпальті газети. А західні партнери мають чітко розуміти, про що йдеться, коли вони говорять з росіянами. Бо вони не знають, що таке російська історія, російська ментальність, не розуміють, що таке українсько-російські відносини.

І тут нам потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб нарешті опрацювати державну лінію поведінки. Лише після того наші дії будуть осмисленими. А не сьогодні говоримо про одне, завтра — про інше, післязавтра — третє», — зауважує керівник «Центру досліджень Росії».

Фото: Зоряна Стельмах Володимир Огризко, керівник ‘Центр досліджень Росії’, очільник МЗС 2007-2009 рр (у центрі)

Він переконаний: доки Росія буде існувати в теперішніх кордонах, вона залишиться незмінною — агресивною, імперською, загарбницькою.

«Після 14-15 року ми потрапили в ілюзію, що нам треба домовитися з Росією, і все буде добре. Як добре в нас вийшло, ми побачили в 22-му році. Тому розмови про те, що нам треба робити Україну сильнішою і забути про Росію, це wishful thinking (видавати бажане за дійсне. — Ред.), як американці кажуть, — переконаний Володимир Огризко. — Нам треба робити і те, і те.

Треба ставати сильнішими і добивати Росію, бо лише за таких обставин може бути гарантія, що 24 лютого 22 року вдруге не повториться. Якщо «за поребриком» залишиться все те, що є сьогодні, — відрахуйте 10 років, і отримаємо те саме. Це країна, яка живе війною, агресією, тим, щоб зробити погано іншим. Ми не зможемо від цього відсторонитися і забути. Бо тоді вже наші діти і онуки переживатимуть те, що маємо ми».

Володимир Огризко не вірить у можливість демократизації Росії, вважаючи її «сутнісно неможливою». Шанс на нормальне життя поруч із північним сусідом, на його думку, полягає у тому, щоб порушити нинішні кордони Росії, спричинивши там економічний колапс.

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«Я згадую часи СРСР, коли всі казали: "Господи, що ви говорите? СРСР — потужна держава, міць, з американцями на рівних, ядерний потенціал". А як тільки радянська економічна система сколапсувала — сколапсував політичний режим. Отже, що нам потрібно зробити для того, щоб сколапсувала російська економічна система — знищити її і добити», — підкреслив колишній міністр.

І саме це сьогодні роблять наші герої, завдаючи «діпстрайків», додає Володимир Огризко, — ламають хребет російській економіці і російському ВПК.

Фото: Зоряна Стельмах Володимир Огризко, керівник ‘Центр досліджень Росії’, очільник МЗС 2007-2009 рр

«Це і є наш шлях до перемоги. Росія зазвичай за рік видобуває 500 млн тонн нафти. Зараз вона зменшила видобуток на 50 млн тонн. Тобто ці свердловини вже не працюють. А що таке непрацююча свердловина? Це означає, що вона заглушена назавжди.

Подивіться, що відбувається по ланцюжку. Для внутрішніх потреб Росії потрібно 300 млн тонн на рік, десь 200 йшло завжди на експорт. Сьогодні йде 150. Це в кращому випадку — якщо воно доїде до Усть-Луги, до Приморська, Новоросійська, Туапсе і так далі. А якщо не приїде, це відразу відчувається.

Сьогодні в Москві вже видають по 60 л бензину на машину, а в Криму — по 20 л. Це про що? Це про той самий настрій «народонасєлєнія», яке так чи інакше буде у якийсь опосередкований спосіб впливати на прийняття рішень», — каже Володимир Огризко.

Він вважає стратегічно важливим для підвищення морального духу українців активно демонструвати: з чого Росія починала СВО чотири роки тому і як вона колапсує зараз.

«Тому створюємо сильну Україну, вступаємо до Європейського Союзу, робимо себе європейськими і знищуємо Росію — це рецепт перемоги», — завершив Володимир Огризко.