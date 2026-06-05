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Берлін закликав Путіна до мирних переговорів після листа Зеленського до очільника Кремля

Йоганн Вадефуль вважає, що настав час сісти за стіл переговорів.

Берлін закликав Путіна до мирних переговорів після листа Зеленського до очільника Кремля
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни проти України. Про це він заявив 4 червня під час зустрічі з мексиканським колегою Роберто Веласко в Мехіко, передає DW

“Настав час сісти за стіл переговорів”, — сказав Вадефуль. 

За його словами, війна увійшла у фазу, яка “нагально потребує завершення”.

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Заява пролунала після відкритого листа президента України Володимира Зеленського до Путіна. На тлі застопорених посередницьких зусиль США Зеленський запропонував провести прямі мирні переговори лідерів України та Росії на нейтральній території із залученням низки європейських країн.

Вадефуль наголосив, що Німеччина та Євросоюз мають бути залучені до переговорного процесу. Він пояснив, що йдеться про безпеку європейського континенту, можливі гарантії безпеки для України та процес її вступу до ЄС.

“Тому європейці мають бути включені в ці переговори”, — заявив глава МЗС Німеччини. 

За його словами, формат і терміни таких переговорів можна визначити “у будь-який момент”.

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