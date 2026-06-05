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У порту румунського міста Констанца вибухнув морський безпілотник

Попередньо, вибух стався у районі причалу 78.

У порту румунського міста Констанца вибухнув морський безпілотник
Вибух у порту міста Констанца, 5 червня 2026
Фото: Radio România Constanța

У порту румунського міста Констанца вибухнув дрон, повідомляє Radio România Constanța

Як зазначає видання, нещодавно в порту Констанца стався вибух у районі причалу 78. 

За попередньою інформацією, як повідомили кілька джерел, поблизу офісу Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) нібито виявили дрон.

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Інших подробиць наразі немає.

За даними Digi24, йдеться про морський дрон. За попередньою інформацією, жертв немає.

Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має “тип, що використовувався у війні в Україні”. Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендовано знайти укриття.

  • У ніч на 29 травня російський дрон залетів у повітряний простір Румунії під час атаки РФ по цілях в Україні. Він влучив у дах житлової багатоповерхівки у місті Галац. Постраждали двоє людей — жінка та дитина. 
  • Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що уламки належать російському дрону типу “Герань-2”, а відповідальність за інцидент несе Росія.
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