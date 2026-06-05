У порту румунського міста Констанца вибухнув дрон, повідомляє Radio România Constanța.

Як зазначає видання, нещодавно в порту Констанца стався вибух у районі причалу 78.

За попередньою інформацією, як повідомили кілька джерел, поблизу офісу Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) нібито виявили дрон.

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Інших подробиць наразі немає.

За даними Digi24, йдеться про морський дрон. За попередньою інформацією, жертв немає.

Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має “тип, що використовувався у війні в Україні”. Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендовано знайти укриття.